Adani: “Grandissima partita dell’Inter. I cambi di Inzaghi? Dubbi leciti”

Le considerazioni dell'ex difensore dell'Inter durante la BoboTV su Twitch

Nel consueto salotto calcistico della BoboTV, Daniele Adani ha parlato approfonditamente del match di San Siro tra l'Inter e il Napoli che ha visto il successo dei nerazzurri per 3-2 con il tentativo di rimonta degli ospiti dopo una gara condotta benissimo dai campioni d'Italia. "Si è molto discusso delle sostituzioni fatte da Inzaghi nel finale di gara e secondo me è lecito domandarsi se fossero cambi giusti. Fosse arrivato il pareggio, sarebbero arrivate critiche all'allenatore per sostituzioni difensive. Ma l'Inter è stata brava per l'ordine avuto e soprattutto per l'organizzazione in fase di possesso - ha sottolineato l'ex difensore -. Significativo il terzo gol, con la conduzione palla al piede di Correa e la stoccata di Lautaro. Secondo me la crescita dell'Inter può arrivare nel fare questo tipo di partita per più minuti. Per questo dico che è stata una grandissima partita da parte dei campioni d'Italia. Non avevano ancora vinto con una grande e hanno scelto la serata migliore per farlo. Ma non sono mai stati fuori dal discorso scudetto, erano Milan e Napoli che avevano dei ritmi incredibili".