Lele Adani, nell'evidenziare la prova della Nazionale ai microfoni di Rai Sport, ha sottolineato quella di Nicolò Barella: "Per me è il migliore in campo, poi sicuramente c'è Federico Dimarco, è stato importante il gol di Matteo Darmian. Lunedì li rivedremo titolari, anche se c’è Giovanni Di Lorenzo. Il mio migliore in campo per la nostra Nazionale è Barella, perché è diventato un giocatore importante anche a livello tecnico nelle scelte", ha concluso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!