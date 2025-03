Lele Adani svela un aneddoto che gli è capitato a San Siro sabato sera per spiegare l'andamento di Inter-Monza, gara che i campioni d'Italia hanno vinto 3-2 dopo essere andati sotto di due gol: "Ero allo stadio e con me c'era a cui ho detto: 'non so sei hai visto cosa è successo al Bayern col Bochum nel pomeriggio?'. Le partite vanno giocate, il Monza è centrato, Nesta è bravo... Secondo me l'Inter ha giocato a una porta, ma non era brillante, pur avendo fatto 30 tiri totali. Poi i due gol del Monza sono bellissimi", le parole dell'ex difensore a 'Viva El Futbol'.

La svolta per i nerazzurri è arrivata grazie ai cambi, dopo il la alla rimonta dato da Marko Arnautovic a un passo dall'intervallo: "L'assetto cambia nel secondo tempo, con Inzaghi che ha messo mano bene alla squadra dopo il gol di Arnautovic che ha fermato l'emorragia. Bastoni è tornato terzo di difesa, con Carlos Augusto nel ruolo di quinto. All'intervallo ero convinto che l'Inter l'avrebbe ribaltata. Dopo l'infortunio di Zielinski entra Correa, non Frattesi. Una mossa giusta. Una squadra così forte, anche nelle difficoltà, ha tanti modi di segnare. Il gol di Calhanoglu è da campione, per esempio. Tutto sommato, credo che l'Inter abbia meritato di vincere. L'Inter ha mostrato una volta di più che non ha dribblatori, gira la palla con tanti extra pass. Costruisce meglio a sinistra, con i meccanismi più armonici tra mezzala, esterno e braccetto, mentre a destra c'è un corridore come Dumfries".

