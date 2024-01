La final four della Supercoppa Italiana in programma in questi giorni a Riad darà importanti indicazioni non solo a Simone Inzaghi, ma anche alla dirigenza dell'Inter. Il dubbio principale in questi giorni di mercato è l'affidabilità degli attaccanti alle spalle della ThuLa, che finora ha registrato numeri strepitosi ma non può sobbarcarsi il resto della stagione che si preannuncia pieno di impegni. Ad oggi Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno ancora fornito un contributo che permetta loro di essere coinvolti maggiormente nelle rotazioni, per questo nella trasferta araba ci si aspetta che possano mandare dei segnali incoraggianti in vista del ritorno in Italia, dove i nerazzurri probabilmente troveranno la Juventus in vetta alla classifica, forti di una partita in più.

La speranza in Viale della Liberazione è che sia l'austriaco sia il cileno possano dimostrare, quando chiamati in causa, di essere risorse concrete e di non avere bisogno di un nuovo innesto nel reparto, idea finora scongiurata dagli uomini mercato nerazzurri ma non ancora definitivamente accantonata. Molto difficile comunque che l'Inter possa regalare a Inzaghi una quinta punta, più plausibile un avvicendamento con Sanchez se il numero 70 ascoltasse le ricche sirene saudite già questo mese. In tal caso, l'Inter andrebbe subito a sostituirlo con un giocatore che sulla carta possa dare quel quid in più mancato finora.

Ma quale profilo potrebbe fare al caso dei nerazzurri? Naturalmente, i costi dovrebbero essere contenuti, considerando il peso a bilancio del Nino Maravilla. In secondo luogo, dovrebbe essere un attaccante pronto subito, senza bisogno di apprendistato. Un obiettivo non certo semplice, per caratteristiche l'ideale sarebbe Luis Muriel, classe '91, che ha il contratto in scadenza con l'Atalanta e senza grossi margini, ad oggi, per il rinnovo. Il colombiano piace a Inzaghi, conosce benissimo il calcio italiano e ha le qualità per impattare subito sul mondo Inter. Inoltre, il ritorno dall'infortunio di El Bilal Touré gli toglierebbe lo spazio guadagnato in questa prima fase di stagione.

Sulla carta, dunque, con i dovuti incastri e costi abbordabili sarebbe una trattativa fattibile, visti anche i rapporti tra i due club. Sempre che Gian Piero Gasperini dia il via libera, visto che secondo quanto filtra da Bergamo rinuncerebbe a Muriel solo se arrivasse un sostituto, per timore di trovarsi scoperto. In alternativa, non va escluso a priori un suo approdo a Milano a parametro zero, ma è un discorso prematuro.

Serviranno molte valutazioni, a partire dalle indicazioni che la trasferta a Riad darà a Inzaghi e alla dirigenza nerazzurra. La speranza è che i due attaccanti del backoffice si dimostrino risorse affidabili e cche non sia necessario intervenire come da indirizzo attuale. In alternativa, molto se non tutto dipenderà dalle decisioni di Sanchez, che ad oggi non pare convinto di salutare a metà stagione nonostante i consigli dell'amico Arturo Vidal.