Il Marcus Thuram-pensiero in una chiacchierata casuale, molto informale, tra appassionati di Inter. Ieri nel corso della puntata del 'Salotto di FcInterNews' il collega Andrea Bosio ha rivelato il contenuto dell'incontro con l'attaccante nerazzurro, con il quale ha scambiato alcune parole dopo la vittoriosa trasferta di Monza.

A fronte dei complimenti per l'ottimo approccio allo U-Power Stadium, il francese ha spiegato che la squadra voleva dimostrare sin dall'inizio la propria forza in risposta alle polemiche emerse in settimana dopo la partita contro il Verona. Il gruppo non considera giusti questi attacchi mediatici e si è compattato ulteriormente, riversando sul rettangolo di gioco il proprio disappunto e trasformandolo in cattiveria agonistica, la stessa che ha portato l'Inter sul 2-0 dopo neanche un quarto d'ora di gioco.

Nel corso di questa chiacchierata, ha proseguito Bosio, è emerso anche l'entusiasmo con cui Thuram sta vivendo questa esperienza all'Inter, la gioia per aver fatto questa scelta, la positività di un gruppo unito e soprattutto l'endorsement nei confronti di Lautaro Martinez, definito dal collega di reparto non solo un grande giocatore ma anche un vero capitano, che oltre a trascinare i compagni li aiuta a risollevarsi nei momenti meno facili.

Il quadro finale di questo incontro è esattamente quello che si percepisce dal campo o dalla TV: un ragazzo serio, molto disponibile e con atteggiamento sempre positivo e propositivo, l'amico della porta accanto lontano dai riflettori e da certi atteggiamenti tipici di molti calciatori al limite della presunzione, se non oltre. Un tesoro per il club nerazzurro.

