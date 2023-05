Lunga intervista di Davide Zappacosta ai microfoni di TMW durante la quale l'esterno dell’Atalanta, vincente ieri per 2-1 contro il Torino, ha ammesso: "Sarebbe da folli non pensare all’Europa. Noi dobbiamo cercare di fare più risultati possibili, siamo agli sgoccioli, siamo vicini. Allo stesso tempo dobbiamo essere consci che dipende solo da noi, ci sono due o tre squadre molto forti a un paio di distanze, mancano poche gare e c’è poco spazio per gli errori. Non puoi sbagliare più, sei dietro e devi fare più punti possibili".

Era a Bergamo già dieci anni fa. Le aspettative sono cresciute?

“Sicuramente ce ne sono di più, perché mister e ragazzi, negli anni precedenti, hanno fatto cose straordinarie. Confermarsi per quattro o cinque anni di fila fra le prime fa crescere le aspettative. Ma non si deve perdere il punto di vista che ci sono 5-6 squadre molto forti, l’Atalanta è lì a giocarsela con le migliori d’Italia e non deve essere dato per scontato. È un privilegio. Dietro a tutto questo c’è molto lavoro, niente viene per caso".

E poi c’è la Juventus, è la partita chiave?

“Secondo me no, dobbiamo intanto dare continuità a quanto abbiamo fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare più punti altrimenti non riusciremo a lottare per l’Europa. Ma, ripeto, quelle davanti sono forti”.

Le due vittorie sono state fondamentali per sperare nell’Europa, però molte volte avete alternato cose buone e meno buone.

"Spesso dipende dagli avversari, con la Roma sapevamo di affrontare una squadra molto tecnica, che ti può fare male negli spazi, abbiamo cercato di contenerli per poi sfruttare gli spazi a nostro favore. Contro il Torino era una partita di duelli, maschia, molto difficile, che si giocava uomo su uomo, bisognava vincere più duelli possibili. Veniamo da due ottime partite, erano molto difficili, sono sei punti molto importanti. Se dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità bisogna migliorare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della personalità, lavoriamo nel quotidiano e giorno per giorno".