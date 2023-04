Colpo importantissimo per l'Atalanta nella rincorsa verso un posto in Champions League. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini si è infatti imposta per 2-1 sul campo del Torino. Zappacosta al 34' aveva portato in vantaggio gli orobici, poi il pareggio firmato al 75' da Sanabria. Alla fine all'88' è Zapata a decidere il risultato, su cui pesano anche i tanti errori sottoporta dei granata. Con questo risultato i bergamaschi sorpassano momentaneamente l'Inter che adesso è settima (ma con una partita in meno). Il Torino resta invece al dodicesimo posto e dice definitivamente addio alle ambizioni europee.