Paolo Zanetti sul caso Salernitana: “Situazione all’italiana, non poteva iscriversi”

Il tecnico del Venezia: "Non era tutto imprevedibile, ora bisogna salvare la veridicità del campionato"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commento la pesante situazione che gravita intorno alla Salernitana, club col quale i lagunari sono stati promossi in Serie A la scorsa stagione: "Non voglio fare i conti con i punti, noi siamo una delle due squadre che con la Salernitana non sono riuscite a fare punti sul campo, questo a me interessa. Per quello che accade fuori non mi permetto di giudicare, l'unica cosa che mi sento di dire è che il tutto non era imprevedibile, è stata iscritta una squadra che non poteva essere iscritta visto che il presidente aveva due squadre, sono stati dati dei termini e andranno rispettati, ora c'è da salvare la faccia, la veridicità del campionato e tutto il resto. È sicuramente un capitolo particolare e all'italiana, non è una cosa che ci deve sorprendere oggi, era una cosa che si poteva mettere in conto, fermo restando il grandissimo rispetto che nutro per la piazza Salernitana, per il mister e per la squadra, mi auguro per loro che possano avere ancora un futuro nei grandi palcoscenici".