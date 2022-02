Zakaria si presenta: “La Juve mi fa sognare. Idoli? Patrick Vieira”

Le parole del nuovo arrivo in casa bianconera nel mercato di gennaio

"Ho scelto la Juventus perché è un club che mi ha fatto sempre sognare. Ho deciso che venire qui sarebbe stato il passo in avanti per la mia carriera". Queste le prole di Denis Zakaria, nuovo centrocampista della Juventus, arrivato a Torino dal Borussia MG. "Aumentare il numero dei gol è sicuramente un mio obiettivo - ha aggiunto il mediano svizzero -. E adesso che sono alla Juve questa potrebbe essere una buona occasione per diventare più efficace in zona gol. Mi aspettavo di lasciare il Borussia, ma non subito. Ma non succede tutti i giorni che ti cerchi la Juve e ho colto subito l'occasione. Idoli? Se devo pensare a qualcuno penso a Patrick Vieira. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra. Sto bene fisicamente e sono pronto per giocare".