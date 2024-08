"Questo campionato sarà sicuramente difficile ed equilibrato perché ci sono tantissime buone e grandi squadre. Squadre che si sono rinforzate tantissimo e non sarà facile ma noi guardiamo a noi stessi, puntando a fare il massimo". Le parole sono di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che durante la chiacchierata con Sky Sport inquadra la nuova stagione ormai alle porte.

"Non ci siamo posti nessun obiettivo, anche a me non piace parlare di obiettivi perché vuole dire che c’è un limite - prosegue il serbo -. Non abbiamo parlato di queste cose, stiamo lavorando, stiamo imparando nuove cose, andiamo avanti partita per partita ma ognuno nella sua testa ha qualcosa in mente. Andiamo piano e vediamo dove arriveremo. Per me questa stagione sarà sicuramente importante, come per tutti. Giocando nella Juve tutte le stagioni sono uguali, si punta al massimo e sicuramente sarà una stagione tosta però noi siamo pronti, ci faremo trovare pronti e daremo il massimo".