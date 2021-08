Venezia, Zanetti: “La A sarà durissima, affronteremo squadre d’alto rango”

Il tecnico dei lagunari mette in guardia l'ambiente, volendo mantenere ad ogni costo la categoria conquistata vincendo i play off

Non vuole recitare un ruolo da Cenerentola il Venezia. Lo sa bene Zanetti che la massima serie sarà una dura prova per l'ambiente lagunare, ma il tecnico non vuole farsi sorprendere e ha messo tutti sull'attenti in conferenza stampa: "La tourneè è stata meravigliosa e ci è servita tanto perché per amalgamare il gruppo. Il ritiro è servito per gettare le basi per il futuro, che sappiamo sarà difficile ma speriamo sia bellissimo per noi e per il club. Ci attende un campionato durissimo contro formazioni qualitativamente d'alto rango”.