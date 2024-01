Giornata di particolare ispirazione per i giovani del vivaio interista, quella di oggi. Dopo lo show di Valentin Carboni in Frosinone-Monza, arriva anche la firma di Gaetano Oristanio, che col suo guizzo su calcio di punizione sul quale il portiere del Lecce Wladimiro Falcone non riesce ad intervenire in tempo utile per evitare che il pallone varchi la linea di porta, regala al suo Cagliari un buon pareggio in casa dei salentini.

Termina 1-1 la partita del Via del Mare, dove ad aprire le marcature ci aveva pensato Valentin Gendrey, al suo primo gol in Serie A, con un bel colpo di testa al minuto 31. Cagliari che ora lascia da solo il Verona al terzultimo posto salendo a quota 14, Lecce che si porta a 21 punti.