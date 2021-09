Uruguay, si ferma Godin: il comunicato della Celeste

Si ferma l'ex nerazzurro: Semplici e il Cagliari in ansia

Tegola per Tabarez e ovviamente anche Semplici non può dirsi felice. Secondo quanto comunicato dalla Nazionale uruguaiana, Diego Godin stasera non potrà giocare contro l'Ecuador a causa del peggioramento delle condizioni del ginocchio sinistro, sofferente da tempo per una tendinopatia rotulea. La speranza per il tecnico dei sardi è quello di ritrovarlo il prima possibile.