UFFICIALE – Udinese, panchina affidata a Cioffi ad interim

L'allenatore sarà subito in panchina nella prossima sfida di campionato contro il Milan

Dopo l’esonero di Luca Gotti, arriva la nomina del nuovo allenatore per l’Udinese. La panchina verrà affidata ad interim all’allenatore in seconda Gabriele Cioffi: “Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio”, il comunicato del club.