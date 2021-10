UFFICIALE – Salernitana, Colantuono nuovo tecnico. “Felice di tornare”

I granata ufficializzano l'arrivo del tecnico romano che sostituirà Castori: "Credo ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro"

Dopo l'esonero di Fabrizio Castori, la Salernitana ha ufficializzato l'arrivo di Stefano Colantuono, nuovo allenatore del club granata. Colantuono, che ha già allenato i campani dal dicembre 2017 al dicembre 2018, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale della società: "Sono molto felice di tornare a Salerno dove sono stato benissimo e dove fui costretto per motivi familiari ad interrompere un percorso. Ringrazio il Generale Marchetti e la Società per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di rimettermi al lavoro. Riabbraccio con grande entusiasmo un posto dove mi sono trovato benissimo e una tifoseria straordinaria. Da domani si torna in campo con grande impegno e fiducia perché credo ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro e centrare l’obiettivo salvezza".