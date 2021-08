UFFICIALE – Roma, risolto il contratto di Pastore: 37 presenze in giallorosso

La Roma risparmierà oltre 7 milioni lordi per l'ingaggio dell'argentino

Un addio importante in casa Roma. Il club giallorosso ha infatti comunicato la risoluzione consensuale di Javier Pastore. L'argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. “Tutta l’AS Roma augura ad Javier le migliori fortune per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale dei giallorossi”.