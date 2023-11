"Bentornato Walter!". Questo il messaggio pubblicato su X con cui Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha accolto nuovamente nel club partenopeo Walter Mazzari, scelto come sostituto di Rudi Garcia, per il quale è stato fatale il ko contro l'Empoli di domenica scorsa. L'ex allenatore dell'Inter torna, dunque, in pista dopo l'esperienza con il Cagliari della stagione 2021-22, a dieci anni dalla sua prima volta sulla panchina azzurra.

