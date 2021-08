Il difensore arriva dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione

Per puntellare la difesa orfana di Cristian Romero (volato a Londra per sposare il Tottenham), l'Atalanta ha scelto Merih Demiral. Il difensore turco, come annunciato con un comunicato ufficiale, arriva dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione.