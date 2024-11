Assist del Belgio al Napoli di Antonio Conte. Attraverso un post pubblicato su X, la Nazionale dei Diavoli Rossi ha annunciato il rientro anticipato di Lukaku.

Assieme ad altri 4 giocatori l'attaccante belga del Napoli non prenderà parte all'ultima partita di Nations League contro l'Israele e ha così lasciato il ritiro anticipatamente.

Onana, Lukaku, De Cuyper, Lavia and Theate are not fit for the game against Israel and left the squad.