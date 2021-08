UFFICIALE – Arnautovic è del Bologna: arriva a titolo definitivo

L'austriaco è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossoblu

Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Come si legge in un comunicato diramato pochi minuti fa, "il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante MarkoArnautovic". L'attaccante austriaco torna quindi in Serie A dopo la vincente esperienza all'Inter, coronata con la conquista del Triplete.