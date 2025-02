Attraverso i propri social, l'attaccante dell'Udinese - ex Inter - Alexis Sanchez ha provato a spegnere le polemiche delle ultime ore dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce: "Calmaaaaa. È tutto ok, non c’è nulla da preoccuparsi. Si fa tutto per la squadra e soprattutto per il club dell'Udinese. Sono qui per dare una mano a tutti i miei compagni", le parole del Nino Maravilla.

Possibile che il riferimento sia a Lorenzo Lucca, nell'occhio del ciclone per qualche scenata di troppo in occasione del calcio di rigore, strappato al compagno Florian Thauvin. L'allenatore friulano Kosta Runjaić non ha apprezzato il gesto, tanto da sostituire poco dopo l'italiano. Adesso è possibile anche un'esclusione per qualche partita. Intanto Sanchez ha provato a modo suo a spegnere le polemiche, trasformandosi in uomo squadra.