Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus parla così dei prossimi avversari: "Ogni partita può essere quella giusta per liberarci dalle zavorre, questa è la realtà. Affrontiamo la prima della classe non per classifica ma per mentalità, sono reduci dallo scivolone di San Siro e vorranno riscattarsi, ci faremo trovare pronti. Non entreranno in campo sottovalutandoci".