Che botta per il Milan di Stefano Pioli che incespica ancora una volta contro l’Udinese, confermatasi bestia nera dei rossoneri. Finisce 1-0 al Meazza, dove si consuma la serata di un super Marco Silvestri che para di tutto a Leao e compagni. A sottoscrivere il gol della vittoria bianconera è Roberto Pereyra che dal dischetto non lascia scampo a Maignan e inchioda il Diavolo, ora a 6 punti dall’Inter capolista dopo il secondo ko su tre. Milan alle prese con un momento di crisi sconfortante, uscito sotto i fischi dei propri tifosi più battenti della pioggia caduta sul Meazza. E martedì, arriva il PSG per una sorta di ultima spiaggia Champions.