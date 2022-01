Tudor: “Oggi fortunati ad avere i titolari. Ma bisogna pensare bene”

"Se i positivi fossero stati tra i titolari e non tra chi gioca meno, cosa sarebbe successo? Bisogna pensarci bene" ha aggiunto

Schiaffo al Covid quello dato oggi dal Verona di Igor Tudor, che nonostante le tante defezioni per via dei contagiati in rosa ha battuto per 2-1 lo Spezia. Un risultato che l'allenatore degli scaligeri sottolinea proprio in relazione alle circostanze in cui è arrivato: "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una super partita di squadra in un momento complicato per il Covid, per cui è una vittoria che vale doppio. Non era facile. Stamattina un giocatore doveva fare un tampone, ieri nuovi casi, in questi giorni c'è stato tanto casino ed era difficile pensare al calcio. Invece i ragazzi sono stati sul pezzo e faccio loro i complimenti. Vediamo come si sviluppa la questione Covid-19. Non sono preoccupato, ma sono situazioni difficili e l'allenatore si ritrova a fare un mestiere diverso, non quello di prima. Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di avere parecchi titolari a disposizione, ma se i positivi fossero stati tra i titolari e non tra chi gioca meno, cosa sarebbe successo? Bisogna pensarci bene. Se alla fine ti manca qualche punto per la salvezza e vieni qui a giocare con la 'seconda squadra', perdendo la partita, qualcosa non va, non sarebbe giusto. Bisogna fare le cose giuste e pensare bene a quest'argomento" ha detto ai microfoni di Dazn.