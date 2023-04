Finisce 1-0 per il Lecce la gara apripista di questa 32esima giornata la gara giocata al Del Mare contro l’Udinese. A sottoscrivere il tabellino è Gabriel Strefezza, al 62esimo su rigore: il brasiliano approfitta dell’ingenuità di Udogie che commette fallo in area su Gendrey concedendo un rigore d’oro alla squadra di casa che torna finalmente alla vittoria dopo oltre due mesi e si porta a 31 punti, un +3 fondamentale per la lotta salvezza.