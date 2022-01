Torino, stagione finita per Fares: lesione al legamento crociato anteriore

L'algerino colpito dalla sfortuna: era arrivato alla corte di Juric la scorsa settimana

Stagione finita in anticipo per Mohamed Fares, arrivato al Torino solo la scorsa settimana dal Genoa. L'algerino, sfortunatissimo, è finito ko durante una seduta d'allenamento lesionandosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con tanto di interessamento del menisco mediale. "Il calciatore - si legge nel report medico del club granata - eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. A Mohamed l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino Football Club, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo".