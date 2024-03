Una pregevole conclusione di Daniel Maldini permette al Monza di cogliere i tre punti nella gara contro il Cagliari, successo che permette ai brianzoli di Raffaele Palladino di avvicinarsi a meno due dal Napoli atteso domani dalla gara contro l'Inter. Vittoria di valore per la compagine biancorossa in un match dove i rossoblu di Claudio Ranieri riescono anche a raggiungere il pari grazie a Gianluca Lapadula, la cui conclusione vincente è però vanificata da un fuorigioco. Venti minuti in campo per Valentin Carboni, subentrato ad Andrea Colpani.

Bel successo esterno per il Torino che torna a casa coi tre punti dalla Bluenergy Arena di Udine: apre Duvan Zapata con una bella torsione di testa al decimo minuto, raddoppia al 53esimo Nikola Vlasic. Successo che permette di tenere vivi i sogni europei anche dei granata, mentre i friulani restano fermi a quota 27 punti e subiscono anche la contestazione dei propri tifosi a fine partita.