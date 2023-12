A margine della conferenza di presentazione del 'centro sportivo Robaldo', che ospiterà le giovanili del Torino, Urbano Cairo, presidente granata, si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti presenti, esaltando, tra le altre cose, il rendimento in difesa della squadra di Ivan Juric: "Abbiamo una retroguardia bella, compatta, coriacea, che non ha subito gol in sette occasioni su quindici. Il che non è poco visto che l’Inter, che è prima nella classifica dei clean sheet, ne ha fatti 10.

Merito, quindi, alla difesa e al portiere che sta facendo anche delle buone cose, ma in generale anche a tutta la squadra perché il progetto Torino dal punto di vista del gioco è un progetto in cui tutti danno un contributo affinché si tiri poco nella nostra porta e tant’è noi siamo una squadra alla quale gli avversari tirano poco in porta e in questo senso anche gli attaccanti lavorano per ciò perché la prima difesa la si fa nella metà campo avversaria e quindi c’è un lavoro importante anche degli attaccanti.