A margine del buon punto raccolto sul campo del Genoa, Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, ha ribadito la sua posizione rispetto alla sua continuità in granata: "Le parole del presidente Cairo mi rendono orgoglioso. In estate ho deciso di restare insieme al club, vedremo cosa succederà. Però per ora sono molto contento", le parole del nazionale italiano a DAZN.