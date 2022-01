Tonfo Fiorentina, ko per 4-0 contro un indomabile Toro

Juric torna a sorridere e alla vittoria dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter

Tonfo inaspettato ma pesante quello della Fiorentina in casa del Torino, dove la squadra toscana perde clamorosamente per 4-0 sotto i colpi di un Toro apparso indomabile. Singo la apre, Sanabria la chiude con una doppietta di Brekalo in mezzo che non lascia scampo agli uomini di Vincenzo Italiano rimasto fermo a 32 punti (e una partita con l’Udinese da recuperare). Torna a sorridere invece Ivan Juric, tornato alla vittoria dopo il ko di San Siro incassato all'ultima dell'anno contro i campioni d'Italia.