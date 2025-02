"Dopo una delusione così, la cosa migliore è entrare in campo e giocare", ha detto Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, avversario contro il quale i bianconeri torneranno in campo dopo l'uscita dalla Champions League per mano degli olandesi del PSV: "Sappiamo le difficoltà e dobbiamo provare a vincere", ha detto l'allenatore bianconero che poi rispondendo anche su Conceição torna sul gol segnato dal portoghese contro l'Inter nel derby d'Italia di scorsa settimana.

Su Conceicao:

“Hai detto bene un ragazzo molto giovane, è un ragazzo che ha fatto un’esperienza nell’Ajax che non è poco, perché l’Ajax è una scuola importantissima, parlando di calcio mondiale. Ha fatto una grande esperienza anche nel Porto, è arrivato da noi e ci sta dando tantissimo, ma ci sono tanti margini di miglioramento. Sui cross, sul chiudere, sul secondo palo, sul chiudere le azioni dentro l’area... Anche se contro l’Inter ha fatto un bel gol, perché era lì presente. Però può migliorare perché delle volte, già ne abbiamo parlato, ci sono delle situazioni offensive nostre che lui resta aperto e deve essere già all’altezza del quarto o quinto della difesa avversaria, deve essere già molto vicino alla zona pericolosa perché è un attaccante e deve fare anche gol".

Rifarebbe le stesse scelte?

"Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta. Rispetto l'opinione di tutti, ma vado avanti perché la strada è quella giusta. Faccio sempre autocritica e ogni scelta la faccio per il bene della squadra. Se andiamo indietro si può parlare di qualsiasi cosa anche del ritiro in Germania. Siamo delusi, siamo tristi e arrabbiati. Nessuno è contento".

Ha parlato alla squadra?

"Hanno capito tutto. Contro il Psv abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in quel momento lì. Parlo con loro continuamente. Il nostro obiettivo è quello di prepararsi al massimo per la partita di domani".

Come affronterete il Cagliari?

"Sono passate tante partite e abbiamo affrontato il Cagliari sia in campionato che in Coppa. È un campo molto complicato ed è stato così per tutte le squadra. Abbiamo sempre grande rispetto per l'avversario e vogliamo vincere la gara".