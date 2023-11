Un calcio di rigore assegnato nel recupero del primo tempo e trasformato da Theo Hernandez fa la differenza nel match tra Milan e Fiorentina, il terzo di questo sabato della 13esima giornata di Serie A, vinto dai rossoneri col punteggio di 1-0. Vittoria che la squadra di Stefano Pioli difende poi nella ripresa con le unghie e con i denti dagli assalti viola, con gli uomini di Vincenzo Italiano che però latitano di precisione e in pieno recupero trovano un clamoroso intervento di Mike Maignan a dire no ad un gol praticamente fatto di Rolando Mandragora.

Al minuto 82, entra in campo il classe 2008 Francesco Camarda: pochi minuti per mettersi in mostra, ma sufficienti per entrare nella storia come il primo giocatore della sua annata a debuttare nei principali campionati europei. Con questo successo, il primo dopo aver ottenuto appena due punti nelle ultime quattro partite, il Milan risale a quota 26 superando il Napoli, mentre la Fiorentina resta ferma a quota 20.