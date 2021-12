Tare: “Cambiamento della Lazio deciso col cambio di allenatore”

Le parole del direttore sportivo della Lazio prima della gara contro il Genoa di Shevchenko

A qualche minuto dal fischio d'inizio del match contro il Genoa, il diesse della Lazio, Igli Tare ha risposto sul percorso del club biancoceleste, iniziato con l'addio di Simone Inzaghi: "Il nostro non è un progetto che prevede miracoli, ma un cambiamento deciso sei mesi fa col cambio di allenatore. Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno. I momenti di difficoltà vanno accettati e affrontati nella maniera giusta, con la determinazione di crederci e per questo serve la massima attenzione da parte di tutti a partire dall’allenatore che ha aspettative come le abbiamo noi. Rinnovare il contratto di Sarri è un segnale di grande fiducia anche se i risultati non stanno arrivando dobbiamo guardare avanti" ha detto a DAZN.