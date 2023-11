Dopo la vittoria di ieri sera al Franchi contro la Fiorentina, il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny ha parlato a Sky Sport, dove è stato incalzato sulla classifica: "Se siamo più contenti del -2 dall'Inter o del +7 sull'Atalanta? Più contenti per il +3 guadagnati oggi, è troppo presto per guardare alla classifica. Stiamo facendo bene, stiamo portando a casa risultati positivi anche in trasferta, l'ultima a Milano e oggi a Firenze son dei risultati difficili e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo".

Dopo essersi fermato a rispondere a Sky, il polacco ha risposto anche alla Rai. È la Juventus l'anti Inter?

"È una Juve che sta migliorando e basta".