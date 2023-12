Si allarga il numero di club di Serie A che si sta schierando alfianco di ECA, UEFA e FIFA, dunque in contrapposizione al neo-nato, per la seconda volta, progetto della Superlega. Anche l'Udinese prende posizione e attraverso i canali ufficiali fa sapere che "in seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, Udinese Calcio ribadisce la propria posizione nel rispetto dei valori meritocratici e del futuro del calcio europeo.

Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’Udinese crede che il futuro del calcio europeo possa essere assicurato solo con il lavoro e la cooperazione dei club, attraverso l’ECA, con UEFA e FIFA".