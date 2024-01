Il lunch match della domenica di Serie A si conclude con la rimonta del Frosinone sul Cagliari. Allo Stirpe sono i sardi a passare in vantaggio con il piazzato di Sulemana, ma nella ripresa i gialloblu ribaltano la partita con l'incornata di Mazzitelli e la magia del solito Soulé, chirurgico con un preciso calcio di punizione. Il tris arriva invece in ripartenza nel finale e porta la firma di Kaio Jorge, che appoggia in rete la palla del definitivo 3-1 che regala i tre punti ai ciociari.