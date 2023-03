Come già raccontato nelle scorse ore, la Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alle due giornate di squalifica inflitte all'allenatore giallorosso José Mourinho per quanto accaduto con l'arbitro Serra durante il match contro la Cremonese. Una decisione, quella della Corte sportiva d'appello, che non piace alla società capitolina che risponde con il silenzio assoluto.