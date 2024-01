Il Napoli non riesce ad uscire dal tunnel: la formazione di Walter Mazzarri rimedia una sonora batosta all'Olimpico-Grande Torino per mano del Torino di Ivan Juric che supera i campioni d'Italia con un eloquente 3-0. I granata passano in vantaggio nel primo tempo con Antonio Sanabria, poi nella ripresa affondano ulteriormente la squadra partenopea con i gol di Nikola Vlasic e Alessandro Buongiorno. In mezzo, l'incredibile vicenda di Pasquale Mazzocchi: il nuovo esterno del Napoli, schierato ad inizio ripresa, vede il suo esordio con la nuova maglia durare appena quattro minuti, il tempo di effettuare un'entrata killer sulla coscia di Valentino Lazaro che gli costa un'espulsione sacrosanta. A fine gara, i giocatori del Napoli sono stati contestati dai loro tifosi.

Blitz della Lazio alla Bluenergy Arena: la formazione di Maurizio Sarri supera l'Udinese per 2-1, grazie ai gol di Luca Pellegrini e Matias Vecino intervallati dal momentaneo pareggio friulano di Wallace.