Spezia, Bastoni non ha dubbi: “Thiago Motta ha idee di gioco davvero interessanti”

L'esterno dello Spezia non ha dubbi sul fatto che Thiago Motta possa esprimere un ideale di calcio da sviluppare con rilevanza per riconfermare le aquile in massima serie dopo il grande corso targato Italiano

Redazione FcInterNews

Il nuovo corso ha preso il via ma in casa Spezia le ambizioni di volersi riconfermare ancora in Serie A sono immutate, dopo l'annata positiva che ha visto la truppa di Italiano rispedire al mittente l'etichetta di Cenerentola della massima serie. È arrivato Thiago Motta e Simone Bastoni mostra subito sensazioni positive in vista dell'avvio di stagione: "I primi giorni di ritiro con il mister sono stati molto importanti - ha spiegato l'esterno - ha delle idee di gioco davvero interessanti, cercheremo di apprenderle il più veloce possibile per poi riproporle in campo“.

Niccolò Anfosso