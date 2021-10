Spalletti: “Marotta non preoccupato del Napoli e ha ragione: io lo dico da tempo”

Il tecnico del Napoli si sfoga in conferenza stampa anche contro i giornalisti: "Siete spaventatori professionisti"

"Voi siete spaventatori professionisti". Inizia così il duro sfogo di Luciano Spalletti nei confronti dei giornalisti durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di campionato contro il Torino. Il tecnico del Napoli ha così risposto alla domanda se ora per gli azzurri potesse venire il 'bello'. "Sì, dopo la sconfitta si diceva di vedere la reazione, poi a Firenze, ora dopo queste altre partite. Io sono sempre stato rappresentato come uno che crea i fantasmi, mentre voi con queste frasi 'viene il bello' fate come quando si attendeva il primo ko, anche poi con la partita di Firenze. Ora c'è il contratto di Insigne e sembra che non si possa andare avanti senza la firma. C'è sempre questa storia, adesso si parla delle prossime partite e prima o poi si indovina: uno che dice 'domani piove, domani piove, domani piove', e prima o poi pioverà - ha spiegato Spalletti ricordando lo stesso esempio usato all'Inter -. Queste sono partite che possono crearci delle difficoltà, ma abbiamo la rosa per affrontare un periodo difficile. Ho recuperato anche elementi come Demme, Mertens, Lobotka, che per noi sono fondamentali".