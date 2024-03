Il 'Philadelphia Coach Of The Month' di febbraio per la Serie A è stato assegnato a Thiago Motta, che ritirerà il premio nel pre-partita di Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.00, allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Il tecnico italo-brasiliano è stato premiato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A TIM 2023/2024.

"Cinque vittorie in altrettante partite a febbraio hanno proiettato il Bologna in piena corsa Champions, garantendo a Thiago Motta, per la terza volta in carriera, il premio di miglior allenatore del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Sotto la sua guida i rossoblù stanno esprimendo un gioco di qualità riconosciuto unanimemente, con trame d`attacco di alto livello e una fase difensiva che coinvolge tutto il collettivo. Il quarto posto in classifica in solitaria testimonia il percorso di costante crescita intrapreso dal mister dei felsinei e da tutta la Società in questi ultimi anni”.