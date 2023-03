L'ottimo mese di febbraio vissuto dal Bologna, culminato con la vittoria al Dall'Ara a spese dell'Inter, vale a Thiago Motta il riconoscimento di Coach Of The Month della Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 allo stadio Dall'Ara. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.