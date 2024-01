Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al milanista Christian Pulisic, che ritirerà il trofeo nel pre-partita della sfida di San Siro contro la Roma, in programma domenica, alle ore 20.45. L'americano è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando Gatti (Juventus), Guðmundsson (Genoa), Lukaku (Roma), Thuram (Inter) e Zirkzee (Bologna). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk- Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14a alla 18a della Serie A TIM 2023/2024.

"L’impatto del capitano della nazionale USA, Christian Pulisic, sul campionato italiano è stato da subito all’altezza del suo talento - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Giocate mai banali unite a concretezza, personalità, visione di gioco e spirito di sacrificio lo hanno reso fondamentale nello scacchiere tattico del Milan che, anche grazie ai due gol e due assist messi a segno nel mese di dicembre dal fantasista statunitense, resta stabilmente nella zona Champions della classifica".