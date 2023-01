Successo in rimonta per l’Atalanta di Gasperini sul campo del Bologna, con gli orobici che portano a casa i primi tre punti del 2023. Al 6’ Orsolini aveva portato in vantaggio la formazione felsinea sfruttando al meglio una respinta corsa di Palomino. Nella ripresa, però, la Dea torna in grande spolvero: segna prima Koopmeiners al 47’, poi al 58’ Holjund trova la rete che vale il definitivo sorpasso. Con questo risultato la Dea si porta a -3 dall’Inter, mentre il Bologna resta stabile a metà classifica.