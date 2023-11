Finisce in parità il lunch match della 13esima giornata di Serie A tra Cagliari e Monza. A passare in vantaggio nel primo tempo sono i padroni di casa con Dossena, il pareggio degli ospiti arriva nella ripresa con Maric. La squadra di Ranieri sale così a quota 10 punti in classifica, mentre quella di Palladino sale a quota 18. Da segnalare l'ingresso nel secondo tempo di Valentin Carboni al 67esimo minuto di gioco e il suo assist per la traversa colpita da Ciurria in pieno recupero.