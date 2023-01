Prima vittoria in questo 2023 per il Torino di Ivan Juric che sbanca il Franchi di Firenze, campo dove non vinceva dal 1976. I granata hanno piegato per 1-0 la Fiorentina grazie a una rete messa a segno al 33’ da Miranchuk. Inutili i tentativi da parte di Jovic e Barak nei minuti finali, i tre punti vanno al Torino. Pioggia di fischi per la squadra allenata da Vincenzo Italiano che dopo questo risultato viene staccata in classifica proprio dal Torino che vola a quota 26, +3 sui Viola.