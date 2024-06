Il gol in sforbiciata da album Panini di Dany Mota in Genoa-Monza del 9 marzo scorso è il gol più votato segnato in Serie A nel corso di tutta stagione dai tifosi che hanno partecipati ai sondaggi ufficiali della Lega Serie A. Il portoghese ha superato nelle votazioni le altre reti, premiate con il Goal Of The Month.