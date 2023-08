Ancora risultati a sorpresa dalla Serie A. Dopo le sconfitte di Atalanta e Roma, anche la Lazio perde la sua seconda partita di fila. I biancocelesti sono stati battuti per 1-0 all'Olimpico dal Genoa grazie a una rete realizzata da Retegui, a lungo obiettivo dell'Inter, al 16'. Inutili gli assalti della formazione di Maurizio Sarri nella ripresa, il club capitolino resta a zero punti. Tutto facile, invece, per il Napoli contro il Sassuolo, con i neroverdi in dieci dal 52' per il rosso subito da Maxime Lopez. A lanciare i partenopei le reti realizzate da Osimhen e Di Lorenzo.