Il programma del sabato sera della 34esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Cremonese, che piegando 2-0 lo Spezia torna in corsa per la salvezza. A decidere il risultato un gol per tempo, firmati da Ciofani e Vasquez. Con questo risultato i grigiorossi si portano a 24 punti, -3 rispetto a Hellas Verona e Spezia che adesso tornano a rischiare tantissimo.