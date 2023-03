Il premio 'EA SPORTS Player Of The Month' di febbraio è stato assegnato a Khvicha Kvaratskhelia, che verrà premiato prima di Napoli-Atalanta, in programma sabato, allo stadio Diego Armando Maradona. Il georgiano è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando gli altri candidati (Federico Baschirotto, Angel Di Maria, Aleksej Miranchuk e Victor Osimhen) selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.